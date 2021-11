Faida fra Britney Spears e Christina Aguilera: “Sapevi la verità e non hai parlato”

Faida fra Britney Spears e Christina Aguilera dopo il silenzio di quest'ultima al Latin Grammy Awards 2021: “Sapevi la verità e non hai parlato”

Faida fra Britney Spears e Christina Aguilera, l’ennesima, per chi conosce i piccoli veleni delle due cantanti Usa, con la 39enne recentemente “liberata” da una corte dal controllo legale di suo padre che sui social sintetizza la sua accusa nei confronti della collega con un caustico “sapevi la verità e non hai parlato”.

Faida fra Britney Spears e la “rivale” Aguilera: la “liberazione” dell’una e il silenzio dell’altra

A cosa si è riferita Britney Spears rivolgendosi a Christina Aguilera? Il terreno di scontro è rappresentato dalla recente svolta nella vita della Spears, che alla vigilia del 40 anni è tornata ad avere pieno controllo della sua vita dopo anni di tutela coatta del padre che le imputava una sorta di incapacità di intendere dopo un suo periodo particolarmente buio.

Su Instagram esplode la faida fra Britney Spears e Christina Aguilera: galeotti i Latin Grammy Awards 2021

Quei 13 anni di custodia legale sono finiti da pochi giorni e pare che Christina Aguilera non si sia accodata al coro di quanti hanno commentato positivamente la fine delle tribolazioni esistenziali della Spears. Quando la Aguilera avrebbe “colpevolmente taciuto”?. Lo scorso giovedì 18 novembre 2021, quando la star ha partecipato ai Latin Grammy Awards 2021 e, sfilando sul red carpet dopo una esibizione alla dinamite, non ha commentato alle domande dei giornalisti che le chiedevano un parere sul caso Spears.

In estate Aguilera aveva tweettato in favore della collega ma stavolta si è guardata bene dal dire la sua. Prma il suo manager ha giocato d’anticipo e detto: “No, non risponderemo a questo stasera. Mi dispiace”, poi la Aguilera ha dribblato i gelati dei cronisti dicendo: “Non posso, ma sono felice per lei!”.

La risposta al veleno di Britney Spears alla Aguilera: la faida sul “silenzio che è come mentire”

E la prima a notare questo mood elusivo è stata proprio la Spears, che su Instagram ha scritto, postando fra le storie i fotogrammi della “fuga” di Aguilera: “Adoro e amo chiunque mi ha supportato, ma rifiutarsi di parlare quando si conosce la verità equivale a mentire! Tredici anni intrappolata in un sistema corrotto e abusante, ed è ancora un argomento difficile da discutere per la gente, perché? Sono io quella che ci è passata!”.