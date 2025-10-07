Faida tra Sinti: La Storia di Dolores Dori e le Sue Conseguenze

La storia di Dolores Dori, una donna di 44 anni, si è tragicamente conclusa il 2 ottobre in un campo nomadi a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto di rivalità tra famiglie sinti, evidenziando le tensioni che attraversano queste comunità. Un video rinvenuto nel telefono del figlio sedicenne di Dolores ha fornito agli investigatori le chiavi per comprendere la dinamica dell’accaduto.

La sparatoria e il video incriminato

Il filmato registrato da un giovane testimone documenta l’attacco che ha causato la ferita mortale di Dolores. Nel video si osserva un’auto che irrompe nel campo, sfondando il cancello, seguita da individui armati che scendono e iniziano a sparare. La scena diventa rapidamente caotica, mentre la vittima tenta di rispondere al fuoco, ma viene colpita a sua volta. Le immagini mostrano il momento in cui il marito abbandona Dolores davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, purtroppo senza più speranza per lei.

Un piano ben orchestrato

Dolores Dori ha orchestrato questa spedizione punitiva con l’intento di fermare il matrimonio della figlia, partendo da Camponogara, in provincia di Venezia. Insieme alla madre, figura di spicco tra i sinti di Pistoia, e a un figlio adolescente, ha percorso 150 chilometri per affrontare la rivalità con un’altra famiglia rom. Gli inquirenti considerano questo evento un’azione premeditata, supportata da dettagli significativi come il fatto che i partecipanti indossassero guanti di lattice durante l’attacco.

Conseguenze legali e ricerca dei colpevoli

Dopo l’incidente, la madre e il figlio di Dolores sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione illegale e porto abusivo di armi. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando il presunto colpevole che ha esploso i colpi letali, identificato come il padre del pretendente della figlia di Dolores. Questa situazione contribuisce a un clima di tensione crescente tra le famiglie sinti.

Un clima di tensione tra famiglie sinti

In seguito a questo tragico evento, si sono registrati episodi di tensione in diversi campi nomadi della provincia di Brescia. Gli investigatori hanno sequestrato l’area in cui si è svolta la sparatoria, mentre la presenza dei Carabinieri è stata potenziata per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori scontri. Questo caso non rappresenta solo una tragedia personale, ma riflette una realtà complessa e profonda che affligge molte comunità sinti.

Il dramma di Dolores Dori è un monito sulle conseguenze delle rivalità familiari e sulla violenza che può derivare da conflitti irrisolti. La lotta per il potere e il controllo all’interno delle comunità nomadi può condurre a esiti devastanti, come dimostrato da questo tragico evento. La storia di Dolores rimarrà impressa come un esempio delle sfide che molti affrontano in un contesto di conflitti interni.