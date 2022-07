Fake news, Papa Francesco: “I siti web a volte sono tossici”

Papa Francesco, durante il congresso mondiale di comunicatori cattolici di Seul, è intervenuto attaccando le Fake News.

Papa Franceso I attacca le Fake news. Anche il Santo Padre ci tiene ad un’informazione priva di bufale che potrebbero solo destabilizzare il pensiero di molte persone. Il Papa è arrivato addirittura a definite le notizie false come “tossiche“, in quanto incitano all’odio.

Papa Francesco contro le Fake News: “I siti sono diventati luoghi di tossicità”

Come si apprende dall’Ansa, Papa Francesco è intervenuto durante il congresso mondiale di comunicatori cattolici di Seul, capitale della Corea del Sud. Il Santo Padre ha dichiarato: “A volte e in alcuni luoghi, i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità, incitamento all’odio e notizie false“. Il Santo Padre ha anche detto che “l’uso dei media digitali, in particolare dei social media, ha sollevato un certo numero di gravi questioni etiche“.

Papa Francesco: “Aiutare le persone sviluppare un senso critico”

Papa Francesco ha continuato il suo discorso dicendo che dobbiamo “contrastare la menzogna e la disinformazione” in modo che si possano “aiutare le persone, soprattutto i giovani, a sviluppare un senso critico, imparando a distinguere il vero dal falso, il giusto dall’errato, il bene dal male“. Ancora una volta, il Santo Padre, si dimostra una persona molto sensibile a tematiche importanti ed attuali che vanno anche oltre il contesto della Chiesa.