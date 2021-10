Falck e Saviola tra eccellenze premiate al Sustainability Award

Milano, 13 ott. (askanews) – Da Acqua Sant’Anna a Ferrarelle, da Saviola a Falck. Sono alcune delle dieci eccellenze aziendali in ambito di sostenibilità premiate alla prima edizione del Sustainability Award, promosso da Credit Suisse e KON Group.

Un riconoscimento riservato alle cento imprese italiane che si sono distinte nell’avvio e nell’implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l’obiettivo di generare valore per gli stakeholder e per la comunità.

Una iniziativa nella quale ha creduto molto Credit Suisse Italia, come ha sottolineato l’amministratore delegato Gabriele D’Agosta: “La sostenibilità è un po’ come Internet agli inizi degli anni ‘2000: una tendenza strutturale che nel giro di dieci anni è diventata una nuova normalità.

Questo premio serve per premiare le aziende che cavalcano o anticipano questa tendenza”, ha spiegato.

“Io mi aspetto che la sostenibilità sia una nuova normalità. Quando valutiamo un’azienda adesso guardiamo gli indicatori economici e di bilancio, il posizionamento strategico e guarderemo anche gli indicatori di impatto sociale, ambientale e di governance”.

A premiare sul palco le imprese italiane più virtuose in tema sostenibilità anche Francesco Ferragina, amministratore delegato di Kon Group: “L’operazione che abbiamo voluto fare assieme agli amici di Credit Suisse – ha spiegato – è stata di dare alle imprese massima visibilità possibile in materia di sostenibilità ma soprattutto dar loro un nuovo criterio di misurazione della sostenibilità raggiunta. E’ per questo che il premio avrà almeno tre edizioni, perché questo deve essere un trend, un fattore culturale che deve entrare nella testa degli imprenditori e deve consentire di avere i vantaggi che meritano”.

In una serata di gala, a Milano, nel rispetto delle normative anti-Covid, si sono così alternate sul palco le aziende premiate, tra le cento che sono state inserite in una classifica sulla rivista Forbes Italia.

Ferrarelle SPA ha ricevuto il premio Best Strategy and Management. Nella categoria “Best Company” si è invece distinta Saviola Holding, una azienda in prima linea nella “transizione verso un modello di economia circolare”, è stato scritto nella motivazione.

Acqua Sant’Anna Spa ha invece ottenuto il punteggio più alto nella categoria Best Social, per l’attenzione alla “sicurezza sul lavoro” e alla “salute dei consumatori”.

La no profit Junior Achievement Italia, impegnata da anni nel diffondere la cultura dell’imprenditorialità nelle scuole, ha ricevuto invece il Junior Sustainability Award che cosegnerà a una terza classe di un istituto informatico di Viterbo (il Leonardo da Vinci) per un progetto sul mutismo, come ha raccontato Miriam Cresta, ceo di Junior Achievement Italia: “Noi ogni anno raggiungiamo sessantamila studenti e il trenta per cento dei percorsi e dei progetti che loro sviluppano hanno a che fare con tematiche di innovazione social o di sostenibilità ambientale. La sostenibilità è nel loro dna”, ha sottolineato.

A conclusione della serata il vincitore assoluto, “Top Rating ESG 2021” nella categoria Best Company. Un premio consegnato a Falck Reneawbles SPA, una impresa che si è distinta per una performance equilibrata in campo ambientale, sociale e di governance.

Gli altri vincitori dei Sutinabilty Awards sono: Saxa Gres SPA, Comerio Ercole SPA, Casoni Fabbricazione Liquori SPA, Socotec Italia SRL, Italgen S.p.a., Cereal Docks S.p.a., Raffmetal