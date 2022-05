Falcone: Bernini, 'lasciato solo da magistrati contro Cosa nostra'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "La strage di Capaci non fu il trionfo della mafia. Fu il momento del risveglio della coscienza comune. Sono passati trent’anni e l’esempio di un gigante dello Stato e della giustizia come Falcone continua a ispirare intere generazioni.

Anche per questo, nell’anniversario della sua uccisione, è bene vanga tolto ogni velo di ipocrisia. Falcone aveva visto più avanti di tutti e aveva visto giusto, e per questo fu lasciato solo dai vertici della magistratura nella sua battaglia contro Cosa Nostra e per una giustizia più giusta e credibile". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Fu un garantista autentico, sostenitore della cultura della prova e non ebbe paura di andare contro corrente quando si schierò per la separazione delle carriere e per l’obbligatorietà dell’azione penale.

Aveva coraggio, aveva ragione. Quella ragione -conclude Bernini- che è nostro compito riaffermare sempre, onorando la memoria di un italiano eccezionale che ha pagato il prezzo più alto senza mai rinunciare e rendere il nostro un Paese migliore".