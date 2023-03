Falde acquifere inquinate: Imperia e Sanremo senza acqua potabile

A Imperia e Sanremo sono state rilevate dall’Asl falde acquifere inquinate, che hanno reso non potabile l’acqua. Previste forniture e e cisterne nelle prossime ore.

Falde acquifere inquinate: Imperia e Sanremo senza acqua

Le falde acquifere di Sanremo, Imperia e altre zone della Liguria come Taggia sono state inquinate da alcuni agenti chimici e dopo i primi rilevamenti fatti dall’Asl, si è deciso di bloccare la fornitura d’acqua potabile.

In attesa di ulteriori accertamenti, saranno messe a disposizione cisterne e forniture d’acqua in bottiglia.

Entro lunedì 13 marzo è previsto l’arrivo dei risultati, e già nella giornata di domenica è stato attivato un servizio straordinario di fornitura d’acqua a Imperia nelle zone di Poggi, San Giacomo, Corso Mazzini 3, nella zona Stadio Comunale, in via Duca degli Abruzzi e via Val d’Olivi 88. Previste in queste zone grandi cisterne.

Forniture anche a Sanremo

Anche a Sanremo verrà distribuita una grande fornitura di acqua in bottiglia alla Protezione civile, acqua che verrà poi distribuita in altri punti di approvigionamento decisi dal comune sanremese.

Le analisi, effettuate da Arpal e Asl, hanno rilevato tracce di inquinamento da Tricloropropano anche sulle zone verificate. I pozzi inquinati sono stati chiusi e sulle cause dell’inquinamento delle falde dell’Argentina a Taggia sono in corso accertamenti e indagini a tutti i livelli.