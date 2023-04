"Falena" di Nico Vascellari al MAXXI di Roma e alla Triennale

Roma, 5 apr. (askanews) – Un’installazione monumentale composta da falci placcate d’oro che, montate radialmente su quattro livelli sovrapposti, creano una grande forma circolare di due metri e mezzo di diametro che evoca il Sole e i suoi raggi. E’ l’opera “Falena” di Nico Vascellari che entra a far parte delle collezioni di due istituzioni del contemporaneo come il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma, e Triennale Milano, grazie alla donazione dell’artista.

L’opera è stata prodotta grazie al supporto di glo e presentata all’interno del progetto glo for art lo scorso settembre in occasione dell’iniziativa Il Mare a Milano sulla riva della Darsena – dove l’energia solare alimentava il lento movimento circolare delle sue centinaia di falci.

“Glo for Art – ha detto Birgitte Santner di Bat – è un progetto che nasce per restituire al territorio italiano un valore culturale e sociale e con Glo for art, Glo ribadisce ancora una volta il suo ruolo di mecenate nel settore dell’arte. Sarà un anno molto ricco, continueremo a sostenere e investire su diversi progetti di arte che puntano sul legame con le comunità, con il territorio ma invitano anche il pubblico a interagire e godersi l’arte, ognuno a modo proprio come la filosofia del nostro marchio Glo”.

L’opera racchiude diverse simbologie che rimandano al sacro, al divino e, nel contempo, al lavoro nei campi, ai riti, alla magia.

“Mi piace in qualche modo citare Battiato – ha aggiunto Vascellari – che diceva ‘la falce non fa più pensare al grano e invece il grano fa pensare ai soldi’. E questa è una scultura composta da falci agricole placcate in oro. Da una parte la falce è un simbolo di comunione con la terra, dall’altra nel corso dei secoli ha rappresentato inequivocabilmente la morte. Direi che c’è abbastanza di cui pensare”.

Al MAXXI, Falena viene esposta su una delle pareti di cemento della grande lobby del museo, con ingresso libero. In Triennale Milano – dal 14 aprile – l’opera verrà installata esternamente. “Siamo molto contenti che Falena entri a far parte della collezione del Maxxi a Roma e della Triennale a Milano, il 14 aprile arriverà l’opera a Milano. Abbiamo così creato un asse culturale tra le due città, una cosa a cui teniamo, ovvero creare connessione anche tra le città e le opere d’arte. E siamo contenti di poter arricchire la collezione di due musei così importanti con un’opera di Nico Vascellari”.

La diffusione della cultura è alla base del progetto itinerante glo for art, una iniziativa voluta dal brand, che ne ha affidato la direzione artistica a Cristiano Seganfreddo, per promuovere sul territorio italiano il lavoro di artisti contemporanei.