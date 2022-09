Falez candidato alla presidenza Fisi presenta programma a Roma il 14 settembre

Roma, 9 set. (Adnkronos) – Le elezioni del nuovo presidente Fisi si avvicinano e la campagna elettorale entra nel vivo. Idee, linee programmatiche e visione sul futuro della Fisi saranno alla base del primo evento di lancio del programma elettorale di Alessandro Falez.

Il 14 settembre alle ore 19,00, l’imprenditore romano presenta nella sua città natale, presso il Crowne Plaza (Via Aurelia Antica, 415) e on-line su Facebook, la sua candidatura alla Presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali. Falez incontrerà i Comitati del Centro e Sud Italia, gli Sci Club, allenatori ed atleti, ma anche molti rappresentanti della stampa, sponsor, fornitori e appassionati che condividono l’interesse per gli sport della montagna.

Nell’evento di Roma verranno illustrati i temi della candidatura e alcuni dei progetti che Falez ha intenzione di realizzare per rendere la Fisi una Federazione più partecipata e vicina alle esigenze di sci club, squadre e atleti.

“Mi candido prima di tutto per passione, perché la mia vita, fuori dalle attività professionali, è sempre stata legata allo sport, alla montagna e allo sci alpino in particolare. Ho corso a livello regionale e Master per tanti anni e ricordo bene le serate passate a fare lamine e sciolinare… in centro a Roma, nella cantina di casa.

Tutta la mia famiglia è legata allo sci alpino: io sono Maestro di sci e snowboard, così come i miei figli e uno dei nipoti. Tre generazioni di sciatori e la conoscenza diretta della vita degli sci club – commenta Falez prima dell’evento -. È ora di mettersi a disposizione del mondo degli Sport Invernali, portare la mia esperienza e far crescere gli sport che amo di più. È una grande sfida che affronto con un team molto motivato e preparato.

Da imprenditore sono abituato a guardare avanti e vorrei lasciare una FISI nuova, aperta, moderna e soprattutto vincente”.