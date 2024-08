"Falla girare 2 offline", il film di Giampaolo Morelli su Prime Video

Roma, 1 ago. (askanews) – Fuori il trailer di “Falla girare 2 offline”, film di e con Giampaolo Morelli, in esclusiva su Prime Video dal 23 agosto. Nel cast anche Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione, Livio Kone, Gianfranco Gallo, Beatrice Schiros e Christopher Lambert.

Da più di un anno il mondo versa in un’inedita modalità: è completamente offline e a causa di un virus internet non esiste più. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici. Quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale, Natan decide di intervenire: riporterà Internet nel mondo.

Il film è prodotto da Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Prime Video.