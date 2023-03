Fallimento Svb, Biden: contribuenti non pagheranno le perdite

Roma, 13 mar. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden, intervenendo lunedì mattina sul fallimento della Silicon Valley Bank (SVB), che ha agitato i mercati nel fine settimana ha dichiarato:

“Sto per chiedere al Congresso e alle autorità di controllo bancarie di rafforzare le normative per le banche per rendere meno probabile che avvengano di nuovo questi tipi di fallimenti bancari e per tutelare i lavori e le piccole aziende americane”.

“Nessuna perdita sarà sostenuta dai contribuenti. Fatemelo ripetere. Nessuna perdita sarà sostenuta dai contribuenti. Al contrario i soldi arriveranno dalle tasse che le banche pagano per il fondo di garanzia del deposito”, ha aggiunto Biden.

“Il management di queste banche sarà licenziato. Se la banca verrà acquisita da una Fdic (Federal Deposit Insurance Corporation, ndr), chi ha gestito la banca non ci lavorerà più”.

“Gli investitori nelle banche non saranno tutelati. Hanno consapevolmente preso un rischio, e se il rischio non ripaga, gli investitori perdono i loro soldi. Così funziona il capitalismo”.