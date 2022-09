Roma, 5 set. (Adnkronos) – L’imprenditore Renato Soru è stato rinviato a giudizio insieme ad altre persone nel procedimento relativo al fallimento dell’Unità. Per Soru, che risponde per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 sulla gestione del quotidiano, e ad altri imputati l’accusa è di bancarotta per distrazione e per dissipazione.

Per tutti il processo è stato fissato per il prossimo 13 febbraio.