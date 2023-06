"Falliti", il film che mostra via d'uscita a chi è sovraindebitato

Roma, 30 giu. (askanews) – Si intitola “Falliti” il film prodotto da Legge3.it e distribuito su Business Plus TV. Si tratta di un lungometraggio di Davide Ippolito che ci accompagna all’interno delle dinamiche che colpiscono gli imprenditori sovraindebitati in Italia.

Spiega Gianmario Bertollo, fondatore di legge3.it: “Noi abbiamo fatto questo film per divulgare l’esistenza di una legge dello Stato che da 12 anni ormai è stata introdotta in Italia e serve per dare una speranza a chi vive con i troppi debiti. Questa legge è stata soprannominata nel 2012 la “Salvasuicidi”, in Spagna invece si chiama “seconda opportunità”, nei Paesi anglosassoni si chiama “refresh start of the Life”. In Italia invece si guarda ancora alle persone indebitate come persone che devono essere punite, lasciate in disparte, che non devono essere aiutate”.

Negli ultimi anni in Italia il numero delle persone sovraindebitate è in crescita esponenziale. “Noi siamo una società di consulenza che cerca di aiutare queste persone a presentare in tribunale queste pratiche che sono un po’ complicate, un po’ difficoltose” spiega Bertollo. Le legge dice: metti a disposizione quello che puoi. Tutto quello che puoi e non potrai mai pagare noi te lo cancelliamo perché tu possa rientrare in società”.

“Falliti” ci guida in questo delicato mondo mediante il racconto di una testimone. Spiega Francesca Della Ragione, protagonista di “Falliti”:

“In Italia il discorso del fallimento, ma proprio la parola fallito è un insulto e non dovrebbe. Dal fallimento si può rinascere. Dovrebbe cambiare un po’ la concezione che si ha in Italia del termine falliti.

E’ un discorso che c’è secondo me anche alla base culturale. Dovrebbe cambiare anche da lì”.