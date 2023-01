Fallito il primo lancio nello spazio dal Regno Unito

ll fallimento della missione nello spazio è un duro colpo per il Regno Unito e per la stessa Virgin Orbit che intendeva dimostrare di poter far volare i satelliti da qualsiasi parte del mondo

Fallita la missione nello spazio del Regno Unito

“Sembra che ci sia un’anomalia che ci ha impedito di raggiungere l’orbita. Stiamo valutando le informazioni”. La stessa Virgin Orbit ha annunciato su twitter l’anomalia dieci minuti prima di mezzanotte.

La missione partita da Newquay

La missione era partita dalla città costiera di Newquay ( sud-ovest dell’Inghilterra), con il razzo LauncherOne di Virgin Orbit trasportato sotto l’ala di un Boeing 747 modificato e successivamente rilasciato sull’Oceano Atlantico.Nessun problema per il Boeing “Cosmic Girl”, rientrato alla base insieme all’equipaggio

Duro colpo per il Regno Unito

Lo storico tentativo del Regno Unito di lanciare i suoi primi satelliti commerciali dal suolo britannico è dunque fallito. Un duro colpo non solo per il Regno Unito – dove si attende tra l’altro anche l’uscita dello scottante libro di Harry che potrebbe danneggiare l’immagine unitaria della Corona – ma anche, come riportano i media locali, per Virgin Orbit, che mirava a dimostrare di poter far volare i satelliti da qualsiasi parte del mondo. Virgin Orbit aveva infatti pianificato di schierare nove satelliti nell’orbita terrestre inferiore nella sua prima missione al di fuori della sua base negli Stati Uniti.

(Immagine di repertorio dall’account twitter di Virgin Orbit)