Falsi positivi per ottenere il Green Pass: dei furbetti parla Fabio Ciciliano

Aumentano i "falsi positivi" che per ottenere il Green Pass ricorrono ad un trucco meschino e pericoloso: di questi furbetti parla Fabio Ciciliano

Falsi positivi per ottenere il Green Pass: dei “furbetti” già smascherati da un articolo del Giornale ha parlato al Corriere della Sera Fabio Ciciliano: il componente del Cts ha spiegato il trucco che da qualche giorno viene messo in atto da no vax senza scrupoli.

Quale? Quello di andare da un farmacista compiacente a fare un test del tampone e farsi registrare come positivo sulla piattaforma governativa a prescindere dall’esito tecnico.

Ciciliano e i furbetti del Green Pass: un farmacista compiacente e salta il tracciamento

Se il risultato è negativo, non importa. Poi ci sono due strade: o andare a rifare il test che con esito negativo certifica lo status di guariti o attendere 10 giorni ed uscire comunque guariti e “al sicuro” per sei mesi senza aver mai fatto il vaccino.

Sono le vie “traverse”, illegali e un po’ stupide che danno diritto burocratico al Green Pass.

Quello dei furbetti del Green Pass “è un reato, non solo una condotta deprecabile”: lo ha detto Ciciliano

E Ciciliano ha spiegato che fra i tanti fattori che contribuiscono oggi a far saltare il tracciamento dei casi cè anche questo, che di fatto non è una furbata, ma un sabotaggio. Tant’è che Ciciliano ha chiosato: “Sono comportamenti disonesti e sanzionabili penalmente”.

Nel giorno di esordio del Super Green Pass Ciciliano parla dei furbetti che lo ottengono illegalmente

Tutto questo proprio nei giorni che, a decorrere da oggi 10 gennaio, vedono esordire il Green pass rafforzato come strumento obbligatorio quasi ovunque. Sarà necessario per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all’aperto e al chiuso, risiedere negli alberghi, andare in fiere, sagre e impianti sciistici.