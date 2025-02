Roma, 24 feb. (askanews) – Un volo dell’American Airlines, in volo da New York a Delhi in India, è stato fatto atterrare all’aeroporto romano di Fiumicino, per una presunta segnalazione di allarme bomba. L’aereo con 199 passeggeri a bordo è atterrato scortato da due caccia militari italiani. Una volta a terra, i controlli hanno dato esito negativo.