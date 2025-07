Fame globale: la situazione critica in Africa e Medio Oriente

Diciamoci la verità: la fame nel mondo non è solo un problema di scarsità alimentare, ma un complesso mosaico di conflitti, povertà e ineguaglianze. Nel 2024, un nuovo rapporto delle Nazioni Unite ci dice che la fame è diminuita globalmente per il terzo anno consecutivo, ma la situazione in Africa e Medio Oriente è ben più drammatica.

Mentre alcune regioni si stanno muovendo verso una maggiore sicurezza alimentare, altre stanno affondando in crisi senza precedenti. Analizziamo insieme i dati e le conseguenze di questa situazione.

Un quadro globale in evoluzione

Secondo il rapporto “State of Food Security and Nutrition in the World”, nel 2024 circa 673 milioni di persone, equivalenti all’8.2% della popolazione mondiale, hanno sofferto di fame. Questo segna una leggera diminuzione rispetto all’8.5% nel 2023. Ma chiariamo un punto cruciale: mentre il tasso globale di fame diminuisce, l’analisi rivela che questa diminuzione è il risultato di miglioramenti in aree come il Sud America e il Sud dell’Asia, dove l’accesso al cibo è aumentato grazie a programmi sociali e produttività agricola. Ma la realtà è meno politically correct: in Africa, oltre uno su cinque, ovvero 307 milioni di persone, vive ancora in uno stato di malnutrizione cronica.

Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha sottolineato che i conflitti alimentano la fame da Gaza al Sudan, un ciclo vizioso che minaccia la stabilità di intere regioni. Non possiamo ignorare il fatto che la fame non è solo un problema di disponibilità alimentare, ma è profondamente radicata in conflitti permanenti e crisi climatiche. La guerra in Gaza ha aggravato una situazione già critica, con l’ONU che avverte di livelli allarmanti di malnutrizione tra i palestinesi, aggravati da un blocco che ha ridotto drasticamente l’accesso a cibo e aiuti umanitari.

Le contraddizioni della sicurezza alimentare

Sebbene il numero globale di persone incapaci di permettersi una dieta sana sia diminuito, in Africa, la situazione è allarmante: il numero è passato da 864 milioni a oltre un miliardo. Questo significa che la maggioranza degli africani, in un continente di 1.5 miliardi, non ha accesso a cibo nutriente. So che non è popolare dirlo, ma è inaccettabile che, in un’epoca di abbondanza alimentare, milioni di persone continuino a soffrire di fame.

Le disuguaglianze persistenti sono un’altra realtà scomoda. Donne e comunità rurali sono le più colpite, e le differenze si ampliano di anno in anno. Le Nazioni Unite avvertono che, nonostante la produzione alimentare globale sia adeguata, milioni di persone rimangono affamate o malnutrite perché il cibo sicuro e nutriente non è disponibile, accessibile o, più frequentemente, non è affatto sostenibile economicamente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Conclusioni e prospettive future

La situazione attuale è un chiaro segnale che dobbiamo urgentemente invertire questa traiettoria. Le previsioni parlano di 512 milioni di persone nel mondo che potrebbero essere cronicamente sottopeso entro il 2030, con quasi il 60% di queste in Africa. La realtà è che mentre alcuni paesi fanno progressi, la maggior parte del continente africano è intrappolata in una spirale di povertà e conflitti che sembra non avere fine.

È fondamentale che il dibattito sulla fame globale non si limiti a statistiche rassicuranti, ma che affronti le radici del problema: guerre, disuguaglianze e crisi climatiche. Invitiamo a un pensiero critico: come possiamo veramente affrontare la fame nel mondo se continuiamo a ignorare i problemi strutturali che la alimentano? La sfida non è solo quella di sfamare il mondo, ma di garantire che ogni individuo abbia accesso a un’alimentazione sana e sufficiente, un diritto fondamentale che non possiamo più dare per scontato.