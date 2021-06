In Spagna la Guardia Civil vuole cercare di sgomberare una comunità hippie nota come Famiglia arcobaleno, accampatasi nella regione de La Rioja.

In Spagna la Guardia Civil sta cercando di far sgomberare una comunità hippie di circa duecento persone che si è stabilita da giorni nella Sierra de la Demanda, nella regione de La Rioja. La comunità di nudisti nota con il nome di Famiglia arcobaleno si è stabilita nelle montagne de La Rioja lungo il confine con la provincia di Burgos, in attesa della prossima luna piena.

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, all’interno della comunità i suoi membri vagano per le montagne completamente nudi e i loro rituali comprendono rapporti sessuali tra più membri all’aria aperta.

“Famiglia arcobaleno”, la comunità hippie spagnola di quasi 200 persone a La Rioja

La Famiglia arcobaleno affonda le sue origini negli anni ’70, quando venne fondata negli Stati Uniti. I suoi obiettivi principali sono promuovere la pace, l’amore e la comunione con la natura come stile di vita.

Tra i membri della comunità non vi è distinzione in base a origine o età. Nei campi in cui vivono vengono praticati canti, balli e rapporti sessuali di gruppo, mentre i loro insediamenti vengono spostati attraverso diverse parti desolate del mondo secondo i mutamenti del ciclo lunare.

Spagna, la Guardia Civil vuole sgomberare comunità hippie

La Guardia Civil è stata chiamata ad intervenire e si è recata sul posto per controllare eventuali infrazioni commesse, soprattutto inerenti alla potenziale presenza di minori nella comunità.

Secondo le forze di sicurezza, l’insediamento è di natura illegale e deve essere controllato affinché non si verifichino incendi e vengano rispettate le misure di prevenzione dal coronavirus.

A seguito del primo sopralluogo, la Guardia Civil non ha segnalato la presenza di droghe proibite o allucinogeni. Ci sono state delle lamentele per la mancanza di adeguate condizioni igieniche e di misure di prevenzione contro il COVID-19, oltre che in merito alla pratica del sesso tra diversi membri che supera il limite di 10 persone raccolte.

Il precedente passaggio della comunità hippie in Spagna

La Famiglia arcobaleno aveva già visitato la Spagna nel 2016, periodo durante il quale aveva completato un ciclo lunare nella Sierra de Guara, a Huesca. Se lo sgombero attualmente previsto non dovesse essere effettuato, la comunità hippie lascerà la Sierra de la Demanda il prossimo 10 luglio con l’inizio di un nuovo ciclo lunare.