Famiglia: Bellucci (Fdi), 'assegno unico ha criticità, Lepri cerca venerdì da leoni'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Il collega Lepri cerca il suo ‘venerdì da leoni’, usando i temi della famiglia e della natalità, per attaccare Giorgia Meloni, arrivando anche a dipingere l’assegno unico come strumento perfetto frutto della mente del Partito democratico.

Una manovra di propaganda fine a sé stessa e non potrebbe essere diversamente visto che un’analisi obiettiva del provvedimento impone di prendere atto delle sue criticità, come l’assenza di una stabile clausola di salvaguardia per chi percepisce meno di prima e la quantificazione sulla base della componente patrimoniale che include la prima casa". Lo afferma Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fdi in commissione Affari sociali della Camera.

"Sono certa -aggiunge- che Stefano Lepri ricorderà i miei interventi in Aula e in commissione Affari sociali, dove ho segnalato l’iniquità di un intervento che non risponde alle esigenze delle famiglie italiane.

Capisco la necessità di cercare la ribalta mediatica attaccando la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ma forse il terreno scelto –ovvero quello della difesa delle famiglie e della natalità– non è propriamente il più adatto al suo partito. Fratelli d’Italia ha sempre rivendicato la necessità di promuovere interventi strutturali per sostenere le donne lavoratrici e le neomamme, l’esatto contrario di quanto fatto dal Partito democratico che ha invece favorito la precarizzazione del mercato del lavoro, ovvero una delle cause della denatalità.

La sinistra è disorientata, attaccare l’avversario è ormai l’unico punto cardinale nella sua agenda politica".