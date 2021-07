Famiglia: Bonetti, 'primo pezzo family act da oggi realtà'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Da oggi il primo pezzo del Family Act diventa realtà: con l'assegno per i figli una platea di due milioni di famiglie che finora non ha avuto aiuti riceverà, su base Isee, un assegno per figlio fino a 167 euro, che aumenta a partire da tre figli e per i figli con disabilità.

Chi già prendeva gli assegni al nucleo familiare li riceve aumentati. Sono 3 miliardi in più: per uscire dalla pandemia investiamo nelle famiglie. Ripartiamo dalle bambine e dai bambini del nostro Paese. È un segnale vero di fiducia e speranza. È l’Italia che investe nelle nuove generazioni e costruisce il futuro". Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia e Pari Opportunità Elena Bonetti.