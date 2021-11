Famiglia: bozza, 'assegno unico da 85 euro mensili per figli tra 18-21 anni'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro.

Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante". Si legge nella bozza del dlgs sull'assegno unico.