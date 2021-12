Famiglia: Casellati, 'la colonna più resistente del nostro tessuto sociale'

Roma, 3 dic (Adnkronos) – La quarta Conferenza nazionale sulla famiglia rappresenta "un'occasione preziosa per riunire società e istituzioni in un dibattito ampio e costruttivo sulle principali tematiche che interessano la vita quotidiana di milioni di famiglie: dal welfare ai servizi per l'infanzia; dalla piena parità tra coniugi alle politiche demografiche, occupazionali, scolastiche e sanitarie, solo per citarne alcune".

Lo dice la presidente del Senato Elisabetta Casellati in un messaggio inviato in occasione dell'evento.

"Un confronto arricchito dai risultati del grande lavoro svolto in questi mesi dal ricostituito Osservatorio Nazionale" che sottolineano "chiaramente come, nel pieno dell'emergenza pandemica, le famiglie abbiano dimostrato ancora una volta di essere le colonne più resistenti del nostro tessuto sociale", spiega la presidente del Senato.

"Un'energia vitale che è da sempre parte fondamentale della nostra identità e che, oggi più che mai, deve essere posta al centro del Sistema Paese: la rinascita economica e sociale di un'Italia che guarda al futuro, consapevole delle sue ricchezze umane e delle sue risorse più preziose.

Un'Italia che crede nelle famiglie e nel loro essere le principali costruttrici delle speranze di oggi e delle opportunità di domani", conclude Casellati.