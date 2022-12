Famiglia con tre bambini vive in auto da mesi, il padre alle figlie: "Come in campeggio"

Famiglia con tre bambini vive in auto da mesi, il padre alle figlie: "Come in...

Una famiglia di Legnano è costretta a vivere in un’auto da mesi.

Tutto è iniziato quando il capofamiglia Ignazio, papà di due bambine di 8 e 7 anni (e di un bimbo nato lo scorso 6 dicembre) è rimasto disoccupato. Non è riuscito più a pagare l’affitto e ha perso l’abitazione. Come se questo non bastasse la sua compagna Milena, al tempo incinta, ha avuto dei problemi correlati alla gravidanza. Ignazio e i suoi cari sono costretti a vivere al freddo e al gelo senza il calore di un focolare domestico.

L’uomo cerca di consolare le figliolette, dicendo loro che stanno vivendo come se fossero in campeggio.

Famiglia vive in auto da mesi: la nascita del piccolo Ethan

Come informa TgCom24, Ignazio e la sua famiglia hanno vissuto prima nel magazzino di un amico. Erano costretti a dormire su un materassino gonfiabile. In seguito si sono trasferiti in auto, in un parcheggio. Milena ha trascorso una gravidanza terribile, partorendo infine il piccolo Ethan, nato con una paralisi alle corde vocali.

Il bimbo, appena nato, è stato trasferito in ospedale a Milano dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Lo sfogo di Ignazio

In un video, registrato ma mai diffuso, Ignazio si è sfogato spiegando come sia costretto a dormire in auto nonostante la gravidanza della moglie: “Io lavoro, non rubo”. Alle sue bambine, l’uomo racconta: “Ho detto loro che era come quando andavamo in campeggio e dormivamo in tenda … Pensavo che questa situazione sarebbe durata pochi giorni, ma ad oggi siamo ancora senza un tetto sulla testa e mio figlio sta lottando per uscire dall’ospedale”.