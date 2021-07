Famiglia: Delrio, 'assegno unico combatte denatalità e povertà'

Roma, 1 lug (Adnkronos) – "Da oggi è possibile fare richiesta per l’Assegno unico per i figli. Una misura fortemente voluta da tutte le forze politiche perché significa un investimento sui nuovi nati fino alla maggiore età. E’ lo strumento che garantisce un futuro meno incerto per combattere la denatalità.

Ma è anche un aiuto concreto per sostenere le famiglie più colpite dalla crisi". Lo dice Graziano Delrio, deputato del Pd.

"Una misura storica che semplificando e ampliando i beneficiari ci porta a livello delle migliori esperienze europee. Penso a quella Francia e quella Germania dove iniziative analoghe hanno davvero fatto la differenza – insieme a un welfare più diffuso e a misura di famiglie – nel favorire le nascite e combattere povertà ed emarginazione", aggiunge Delrio.