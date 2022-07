Famiglia di madre e 4 figli scomparsa nel nulla in Inghilterra: ritrovati dopo 24 ore

Inghilterra, un'intera famiglia è scomparsa senza lasciare traccia: le forze dell'ordine avevano diramato un appello per trovare Jemma e i suoi bambini.

Un’intera famiglia di Merthyr Tydfil, cittadina del Galles nel Nord dell’Inghilterra, era scomparsa nel nulla senza lasciare alcuna traccia. Si tratta di Jemma, una ragazza di 33 anni, e dei suoi quattro bambini. Fortunatamente sono stati trovati sani e salvi dopo ventiquattro ore di ricerche da parte degli inquirenti.

Le foze dell’ordine avevano diramato un appello e una foto di Jemma e dei suoi bambini, al fine di agevolare le ricerche.

Inghilterra, famiglia scomparsa: l’appello della polizia

Dopo la scomparsa di Jemma e dei suoi figli, la polizia aveva diramato un appello pubblicato su Twitter, che proponiamo qui di seguito: “Aiutaci a trovare Jemma e i suoi quattro figli. Jemma, 33 anni, Christopher, 11, Julian, 9, Maddison, 7 e Stephen, 3, di Merthyr Tyfdil, sono stati dichiarati scomparsi.

Vi preghiamo di contattarci citando il numero di occorrenza 2200239755″. Per agevolare le ricerche le forze dell’ordine avevano reso nota una foto di famiglia, la stessa che è possibile visionare in questo articolo come immagine in evidenza. Da essa traspare certa serenità, in quanto Jemma i suoi piccoli posano seduti su un divano rosso sorridenti.

Sono stati ritrovati

Non si conoscono i dettagli sulla vicenda, ma un aggiornamento diramato dalla Polizia del Galles del Sud ha informato del ritrovamento di Jemma e i suoi figli, confermando inoltre che stanno tutti bene.

La polizia ha ringraziato tutti per il sostegno.