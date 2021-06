Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "L'assegno unico per i figli diventa realtà. Dal primo luglio sarà disponibile per lavoratori autonomi e per i disoccupati. Aumentate anche le risorse per gli assegni familiari percepiti dai dipendenti pubblici. Investiamo su famiglie e natalità per il rilancio del nostro Paese".

Lo scrive in un tweet Francesco D'Uva, deputato M5S e questore della Camera.