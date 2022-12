Famiglia: Furfaro (Pd), 'da Roccella ipocrite lacrime di coccodrillo'

Roma, 26 dic. (Adnkronos) - "Sulla coppia di ragazzi senza dimora di 23 anni, Sabrina e Michael, che a Milano hanno lasciato il figlio in ospedale perché non hanno niente di niente, post strappalacrime e ipocrita di una ministra dello stesso Governo che prima toglie il reddito di cittadi...

Roma, 26 dic.

(Adnkronos) – "Sulla coppia di ragazzi senza dimora di 23 anni, Sabrina e Michael, che a Milano hanno lasciato il figlio in ospedale perché non hanno niente di niente, post strappalacrime e ipocrita di una ministra dello stesso Governo che prima toglie il reddito di cittadinanza, poi nega fondi per il disagio abitativo e infine le cure ai più poveri. È inaccettabile. Roccella, anziché piangere lacrime di coccodrillo, spieghi perché sono così cattivi da voler negare a quei due ragazzi, come ad altre 100mila persone, il medico di base.

Tra l'altro, probabilmente uno dei motivi per cui quei due ragazzi hanno dovuto lasciare il figlio in ospedale senza riconoscerlo”. Lo afferma Marco Furfaro, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali della Camera.