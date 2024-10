Famiglia: Gemma (FdI-Ecr), 'non lasciarle sole, nucleo centrale società'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Le famiglie non possono essere lasciate sole, anzi in questo momento storico occorre essere al loro fianco, investire in maggiori sostegni e incentivi in modo da offrire concretamente più opportunità a loro favore e più in generale in campo soc...

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Le famiglie non possono essere lasciate sole, anzi in questo momento storico occorre essere al loro fianco, investire in maggiori sostegni e incentivi in modo da offrire concretamente più opportunità a loro favore e più in generale in campo sociale, anche nelle strutture a disposizione dei giovani”. Così l’eurodeputata di FdI- Ecr Chiara Gemma, intervenendo all’evento dell’Ecr Party che si tiene in Croazia a Dubrovnik dedicato al tema della famiglia.

“Parlare della famiglia oggi, di denatalità, di calo demografico, di soluzioni e proposte culturali, sociali, economiche, significa analizzare il primo “nucleo centrale” su cui ruota la società e provare a delineare i tratti distintivi e le possibili soluzioni. Significa stabilire un concetto essenziale da cui partire: la libertà e la dignità delle famiglie vanno tutelate, in ogni circostanza. È’ inoltre importante investire nelle strutture a disposizione dei giovani, affinché diventino punti di riferimento anche per le loro famiglie, e che quindi restituiscano alla vita dei giovani e delle famiglie un respiro più ampio, che riduca i rischi dell’isolamento e della marginalizzazione e che aiuti a utilizzare anche le tecnologie più innovative al servizio dell’educazione dei figli e della coesione della comunità”, conclude.