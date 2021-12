La famiglia inglese Radford ha 22 figli e il Natale è sicuramente un momento impegnativo per loro. Per i regali spendono dai 6 agli 8 mila euro.

Famiglia inglese da record con 22 figli: un Natale impegnativo

Il Natale è un periodo molto impegnativo per tutti, anche se bellissimo. Bisogna scegliere i regali per tutti, preparare il cenone e pensare a tantissime cose. Diventa ancora più impegnativo per le famiglie numerose. Lo sa bene la famiglia Radford, di Lancaster, la cui storia è stata raccontata dai media britannici. Mamma Sue e papà Noel hanno avuto in tutto 22 figli, nati tra il 1989 e il 2020. Il primo figlio, Chris, ha 32 anni, mentre la più piccola, Heidie, ha solo un anno.

Famiglia inglese da record con 22 figli: l’attenzione mediatica

Noel ha 50 anni, mentre la moglie Sue ne ha 46. Hanno avuto 22 figli e Heidie è l’ultima, dopo di lei hanno deciso di non averne più. Il Natale 2021, per la donna, è uno dei pochi senza gravidanze o neonati in braccio. Noel gestisce una panetteria, ma le spese sono davvero alte per una famiglia così numerosa. I Radford hanno attirato sempre di più l’attenzione mediatica e questo per loro potrebbe essere un bene.

Noel ha spiegato al Daily Mail di essere pronto a ricevere denaro tramite le apparizioni televisive o i post sui social network.

Famiglia inglese da record con 22 figli: “A Natale spendiamo 6-8mila euro per i regali”

Per una famiglia formata da 24 persone il denaro è sicuramente un problema da non sottovalutare. Durante le feste natalizie la coppia arriva a spendere tra i 6 e gli 8 mila euro.

Tutto è più complicato in una famiglia così numerosa, anche trovare posto a tavola per tutti. “Abbiamo un tavolo in cui possiamo sistemarne 16 e un’isola in cucina per gli altri” hanno spiegato.