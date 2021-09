Famiglia: Inps, bene proroga assegno temporaneo, 492mila domande, pagato 90%**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "E' utile l'ipotesi" di una proroga del termine di legge dal 30 settembre al 31 ottobre dell'assegno temporaneo per i figli minori per favorire l’afflusso delle domande e consentire il beneficio degli arretrati da luglio. Così una nota Inps plaude alla decizione del Cdm di oggi ricordando come fosse "già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l’assegno a decorrere dal mese di presentazione".

Alla data di ieri, 28 settembre, d'altra parte "le domande pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.00 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento". In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.