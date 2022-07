Famiglia investita a Bari: morto il padre, figlio di 7 anni in gravi condizioni

Un'intera famiglia è stata investita a Bari mentre attraversava la strada: responsabile dell'incidente un ventenne alla guida di una moto.

Tragedia a Bari, dove una famiglia è stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il padre, 47 anni, è morto mentre il figlio (7) è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Famiglia investita a Bari

I fatti si sono verificati nella serata di venerdì 29 luglio 2022 sul lungomare di Santo Spirito.

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia era appena uscita da una pizzeria e stava attraversando la strada per raggiungere la propria automobile quando, all’improvviso, un ventenne in sella ad una motocicletta li ha colpiti in pieno.

Il 47enne è stato sbalzato sull’asfalto e ha sbattuto violentemente la testa, mentre il figlio ha riportato ferite alle gambe. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri insieme ai soccorritori del 118, che hanno cercato inutilmente di rianimare l’uomo.

Ferito anche il responsabile dell’incidente, al momento indagato per omicidio stradale (probabilmente verrà arrestato nelle prossime ore).

Il figlio è stato trasportato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La madre era sotto shock ma non ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono stati trovati due caschi, uno sotto una macchina e uno a bordo strada: si ipotizza dunque che sulla moto viaggiassero due persone.