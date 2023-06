Famiglia: Malan (FdI), 'sulla natalità il governo vuole fare di più'

Roma, 4 giu (Adnkronos) – Sulle nascite "il governo vuole fare di più. Tanto è vero che quello della natalità è il primo punto del programma di Fdi e già nella scorsa legge di bilancio abbiamo introdotto misure a sostegno delle nascite. Per esempio la forte riduzione dell'Iva sui prodotti per l'infanzia, l'incremento di un mese del congedo per i nuovi genitori o l'aumento del 50% (superiore all'inflazione) dell'assegno unico per determinate categorie di figli. Senza dimenticare gli interventi a favore dei comuni che incrementano l'offerta di asili nido o la formazione di classi a tempo pieno per le scuole primarie". Lo dice Lucio Malan, presidente dei senatori di FdI, a 'Avvenire'.

"Stiamo pensando a misure che vadano in direzione del quoziente familiare", dice tra l'altro Malan. De Palo suggerisce di utilizzare dei fondi dal Pnrr, che ne pensa? "Purtroppo siamo limitati dalla questione degli asili nido, l'unica cosa che si può fare direttamente per le famiglie. Il piano ce lo siamo trovato già fatto e l'Europa non ha previsto nulla su questo tema. Sono d'accordo con De Palo sul fatto che sia più urgente di altri, ma l'assetto generale del Pnrr lo rende molto difficilmente utilizzabile per la natalità, perché non possiamo fare misure strutturali, con spese che entrano stabilmente nel bilancio. Per dare un sostegno alle famiglie come quello che c'è in Francia, in Ungheria o in Polonia bisogna andare sulla spesa corrente. Non a caso le misure di cui le parlavo sono state introdotte con la legge di bilancio", replica Malan.