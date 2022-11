Famiglia: Malavasi (Pd), 'Italia non ha bisogno di bonus per chi si spos...

(Adnkronos) – “Prima il dialetto veneto obbligatorio nelle scuole, poi il bonus matrimonio -20mila euro solo se ti sposi in chiesa e sei cittadino da 10 anni (costo 16 milioni a spese dei contribuenti, credenti e non). Non sono queste le cose di cui ha bisogno il Paese”. Lo scrive in un tweet la deputata del Pd Ilenia Malavasi.