Famiglia: Mantovano, 'ogni bambino deve avere padre e madre e non è autovettura in vendita'

Rimini, 22 ago. (Adnkronos) – "Non ho nessuna aspirazione al rilancio dello Stato etico, ma ho l'aspirazione che il Governo di cui mi onoro di far parte incoraggi, per quanto è di propria competenza, e non è tantissimo, una nuova ripresa che riscopra la bellezza di mettere al mondo dei figli; che riscopra come fatto non scandaloso rivendicare il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre; che rivendica come non scandaloso considerare la maternità come qualcosa che non si mette né in vendita né in affitto; che rivendica il fatto che il figlio non è un'autovettura che ti scegli sul catalogo individuando il colore non dei sedili, ma degli occhi e quanto deve essere prevedibilmente alto e così via". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando al Meeting di Rimini.