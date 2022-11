Famiglia: Paita, 'rispetto per credenti ma bonus Lega in Stato laico ino...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Con tutto il rispetto per i credenti e per chi sceglie di unirsi con una cerimonia religiosa, siamo uno Stato laico: il bonus proposto dalla Lega di 20.000 euro per chi si sposa in Chiesa è, per essere gentili, quanto meno inopportuno”. Così su ...