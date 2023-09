Famiglia, Pro Vita e Famiglia onlus, con transumanesimo l'uomo diventa robot

(Adnkronos) - “Il transumanesimo è l’illusione di poter cambiare l’uomo con una mutazione antropologica per arrivare ad un post-umano, ai robot”. Lo ha detto Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus in occasione dell’iniziativa 'Le Tavole di ...

(Adnkronos) –

“Il transumanesimo è l’illusione di poter cambiare l’uomo con una mutazione antropologica per arrivare ad un post-umano, ai robot”. Lo ha detto Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus in occasione dell’iniziativa 'Le Tavole di Assisi', tenutasi presso la casa di accoglienza 'Domus Pacis', situata nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli. L’evento nasce per rilanciare l’importanza del pensiero cristiano nella società contemporanea. “Un evento di dialogo e confronto sulle sfide che la società attuale è chiamata ad affrontare, sia in Italia che nell’intero Occidente e che sono innegabili: dall’assalto alla vita e alla famiglia fino alla questione della guerra”, ha aggiunto.

“Il mondo racconta i ragazzi che l’amore è un’avventura che può finire in qualsiasi momento e che deve essere quasi una pretesa che l’altro mi deve vedere per forza come bello e perfetto – ha concluso – L’amore è quello che ci dice che andiamo bene così come siamo, con tutte le nostre imperfezioni. Se, invece, tutto si ferma al mero piacere non c’è amore autentico e in una relazione entrambi hanno la cosiddetta libertà di andare via in qualsiasi momento”.