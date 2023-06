Famiglia reale britannica sul balcone per il sorvolo delle Red Arrows

Roma, 17 giu. (askanews) – Re Carlo III e gli altri componenti della famiglia reale britannica – tra cui la regina Camilla, il principe William e la consorte Kate in abito verde e i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis (che fa il saluto militare) – si affacciano sul balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo delle Red Arrows che celebrano il compleanno “ufficiale” del monarca (che compirà 75 anni il prossimo 14 novembre), denominato parata “Trooping the Colour”. Nell’esibizione la squadriglia acrobatica della Royal Air Force è riuscita a comporre in cielo anche le lettere “CR”, iniziali di “Charles Rex”.