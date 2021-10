Famiglia Renzi filmata durante lockdown, vicino costretto a pagare 6.500 euro per il reato

Il vicino di casa di Matteo Renzi lo aveva filmato con la sua famiglia mentre si trovava in casa durante il lockdown: accuse false e risarcimento.

Matteo Renzi e la famiglia filmati nel proprio giardino durante il periodo di lockdown. Il vicino di casa dell’esponente politico di Italia Viva ha di recente presentato una lettera di scuse. L’uomo ha deciso di estinguere il reato pagando una somma di 6.500 euro.

Famiglia Renzi filmata dal vicino di casa, la decisione

La cifra è stata ritenuta adeguata dal giudice del tribunale di Firenze per estinguere, una volta per tutte, il reato di intromissione illecita nella vita privata. L’uomo avrebbe versato un assegno a Renzi come forma di risarcimento. Tutto era partito da un filmato, girato dalla finestra di casa dell’uomo, nel quale si mostrava una giornata di divertimento nel giardino di casa con accuse false e diffamatorie nei confronti del politico.

Famiglia Renzi filmata dal vicino di casa, il risarcimento

L’uomo aveva accusato Renzi di ospitare in casa alcuni amici dei figli, violando quindi le norme contro il Covid-19, nonché parlando della scorta del senatore intenta ad accompagnare diversi ragazzi da una casa all’altra. Nel frattempo Renzi, mediante la sua enews, ha annunciato di voler chiedere i danni anche in sede civile per il video diventato virale.

Famiglia Renzi filmata dal vicino di casa, il risarcimento e le dichiarazioni del senatore

Renzi ha nel frattempo deciso di scrivere una lettera e di inviarla al giudice che si occupa del processo penale. “È scandaloso che si possano riprendere dei minorenni, per di più all’interno della loro abitazione o giardino. E forse è ancora più scandaloso che si possa affermare che i minorenni violino delle regole stabilite dal Governo per tutti i cittadini“, ha commentato il presidente di Italia Viva.