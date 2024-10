Famiglia: Ronzulli (Fi), 'genitorialità e conciliazione con lavoro è priorità governo'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il tema del sostegno alla genitorialità, purtroppo strettamente legato alla difficoltà di troppe donne di accedere al mondo del lavoro, è una delle priorità di questo governo, come dimostrano i provvedimenti di questi due anni, che saranno rafforzati con la prossima legge di bilancio, come annunciato dal ministro Giorgetti. Abbiamo rafforzato i servizi all’infanzia, per esempio aumentando il bonus asili nido, potenziato il congedo parentale, previsto sgravi ed esoneri dai contributi previdenziali per le donne lavoratrici, incrementato l’assegno unico”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in un messaggio di saluto alla conferenza stampa “L’appello dei manager al Parlamento, per sostenere la genitorialità”, che si è svolta in Senato.

“Non possiamo che accogliere con favore – ha proseguito – ogni iniziativa che punti a trovare soluzioni efficaci e strutturali. Dobbiamo assolutamente fare in modo che le donne non siano più costrette a scegliere fra la famiglia e lavoro, ma siano messe nelle condizioni ideali per conciliare le due cose. Il record dell’occupazione femminile registrato nel 2024 è una buona notizia. La strada è quella giusta, ma certamente tanto resta ancora da fare, e su questo è cruciale che la politica intervenga in modo bipartisan, perché un’azione congiunta, al di là di ogni colore politico, sarà certamente più efficace”.