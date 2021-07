Family Act 2021, le novità: come fare domanda, cinema, musei e teatri gratis per genitori under 35

Le modifiche al Family Act approvate in commissione prevedono cinema, musei e teatri gratuiti per i genitori under 35.

Le modifiche al Family Act sono state approvate in commissione e integrano la delega al governo per introdurre la possibilità di accedere gratuitamente a musei, cinema, teatri, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo per le coppie under 35 con figli.

Family Act 2021: attività gratuite per i genitori under 35

Un emendamento al Family Act, approvato in commissione Affari sociali alla Camera, ha introdotto l’accesso gratuito a teatri, cinema, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo per coppie di genitori under 35 con figli a carico. Un modo per incentivare la fruizione di eventi e siti culturali per le famiglie più giovani.

L’emendamento è stato presentato dal Movimento 5 Stelle ed è stato approvato dalla commissione. Fa parte delle modifiche che integrano la delega al governo per il sostegno alle spese delle famiglie per la formazione dei figli. Le famiglie composte da genitori con un’età inferiore ai 35 anni e figli a carico avranno la possibilità di fare delle attività in modo completamente gratuito.

Family Act 2021: bonus per l’acquisto di libri universitari

Le modifiche al Family Act riguardano anche il sostegno diretto introdotto, anche in forma di bonus immediato al posto delle detrazioni fiscali, per l’acquisto di libri di testo universitari per figli maggiorenni a carico iscritti all’Università. Gli emendamenti sono stati presentati da tutte le parti politiche e modificano la previsione precedente del governo, secondo cui per le spese associate ai libri universitari si doveva ricorrere alle detrazioni fiscali.

Altri emendamneti hanno lo scopo di allargare il beneficio all’acquisto dei libri universitari anche sui supporti digitali e di aumentare il beneficio per i testi acquistati dagli studenti fuori sede.

Family Act 2021: agevolazioni fiscali per acquisto casa a coppie giovani

Un altro strumento introdotto è quello delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per le coppie under 35. Se il governo dovesse modificare il testo, verrebbe trasformata la parte riguardante le agevolazioni fiscali previste solo per il canone di locazione dell’abitazione principale. Un emendamento del Pd, approvato in commissione, prevede benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale con misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli e alla protezione della loro salute.