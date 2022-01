Fan e giornalisti all’aeroporto di Belgrado per Djokovic

Roma, 17 gen. (askanews) – Fan e giornalisti attendono Novak Djokovic all’aeroporto di Belgrado, dopo che il numero uno al mondo di tennis è stato espulso dall’Australia in seguito alla battaglia giuridica sul suo status vaccinale per partecipare agli Australian Open di Melbourne. Alcuni dei presenti sventolano le bandiere della Serbia per sostenere l’atleta serbo che non si è vaccinato.

Dopo un breve scalo a Dubai, “Nole”, questo il diminutivo con cui lo chiamano in Serbia, è atterrato all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, per lasciarlo in tutta fretta da un’uscita secondaria, secondo fonti locali citate da France Presse.