Fan impazziti a Seoul per le star di "Jurassic World: la Rinascita"

Seoul, 1 lug. (askanews) – Grande presentazione a Seoul, in Corea del Sud, di “Jurassic World: Rebirth”, “Jurassic World: la Rinascita”.

Fan impazziti per il cast, dall’attrice americana Scarlett Johansson, agli attori britannici Jonathan Bailey e Rupert Friend, che hanno presentato il nuovo film della saga dei dinosauri con il regista britannico Gareth Edwards.

Questo nuovo capitolo del franchise, dovrebbe introdurre una nuova trilogia, ma tutto dipenderà dall’accoglienza al botteghino. La protagonista Scarlett Johansson ha detto: “Penso che la cosa più emozionante sia incontrare altri grandi fan di Jurassic. Sono così entusiasta che tutti i fan di Jurassic qui in Corea possano vedere questo film di cui sono incredibilmente orgogliosa”.

E anche il resto del cast che lo sta promuovendo in giro per il mondo ha affermato che l’accoglienza in Corea del Sud e il calore del pubblico è incredibile. In Italia il nuovo capitolo esce nelle sale il 2 luglio.