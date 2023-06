Home > Askanews > Fan in delirio per il concerto d'addio di Elton John Fan in delirio per il concerto d'addio di Elton John

Pilton (Inghilterra), 26 giu. (askanews) – Un addio in grande stile per Elton John che dal palco del Glastonbury Festival ha messo fine alle sue esibizioni dal vivo. Fan in delirio per la sua prima e ultima volta al celebre festival musicale con cui ha chiuso nel Regno Unito il tour d’addio, il Farewell Yellow Brick Road Tour. A 76 anni e con qualche problema di salute, Sir Elton ha messo tutto il suo carismatico entusiasmo per salutare i fan. Un finale perfetto per chi ha scritto pagine immortali della storia della musica.

Pilton (Inghilterra), 26 giu. (askanews) - Un addio in grande stile per Elton John che dal palco del Glastonbury Festival ha messo fine alle sue esibizioni dal vivo. Fan in delirio per la sua prima e ultima volta al celebre festival musicale con cui ha chiuso nel Regno Unito il tour d'addio, il F...