Fango e musica al Wacken, il più grande festival metal al mondo

Wacken, 2 ago. (askanews) – Fango e musica al Wacken open air, il più grande festival haevy metal al mondo che si svolge ogni anno nel Nord della Germania, a Wacken appunto. Un piccolo comune di 2000 abitanti circondato da terreni agricoli dove vengono montati i numerosi palchi del festival a cui partecipano migliaia di persone da tutto il mondo.

Campi che quest’anno, a causa del maltempo e delle forti piogge si sono trasformati in un pantano, costringendo gli organizzatori a limitare l’accesso all’area: è la prima volta che accade nella storia del festival, nato nel 1990.

L’organizzazione ha invitato chi ancora non si è messo in viaggio a non partire perché verrà fatto entrare solo il 60% degli 85mila possessori di biglietti. Chi è invece già sul posto potrà entrare per godersi comunque, nonostante le difficoltà, 3 giorni di heavy metal.