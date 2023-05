Una coppia ha fatto sesso in auto davanti alla caserma: un carabiniere ha colto in flagrante i due amanti.

Una coppia di amanti è stata travolta dalla passione, tanto da non riuscire a contenere i loro istinti. I due hanno fatto sesso in auto, scegliendo tuttavia una location davvero poco adeguata per scambiarsi le effusioni: il parcheggio antistante la caserma dei carabinieri. L’episodio è accaduto a Salò (Brescia) lo scorso weekend. Ad aggravare la situazione l’aver scelto di consumare il rapporto in pieno giorno.

A scoprire la coppia impegnata ad amarsi sarebbe stato proprio un carabiniere che si stava dirigendo alla caserma per iniziare il suo turno lavorativo; avrebbe visto i due innamorati fare sesso nell’abitacolo della vettura. I protagonisti della vicenda sarebbero due amanti cinquantenni originari di Milano, i quali non avrebbero neanche oscurato il parabrezza durante l’atto sessuale, rendendo così visibile ai passanti l’intera scena.

Sesso in auto: amanti scoperti da un carabiniere

Proprio mentre i due amanti erano intenti nell’amplesso sono stati beccati da un carabiniere, il quale ha inviato entrambi a ricomporsi e a rivestirsi. Come informa Brescia Today, la coppia è stata accompagnata in caserma per l’opportuna identificazione; alla fine sono stati entrambi denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

Un gesto che potrebbe costare caro alla coppia

La travolgente e spregiudicata passione potrebbe costare cara ai due amanti: come ricorda BS News, il reato di atti osceni prevede una reclusione dai tre mesi ai tre anni e il pagamento di una sanzione dai cinquemila ai trentamila euro.