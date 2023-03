Fanno sesso, poi la accoltella: 27enne trovata ferita in strada

Una ragazza transessuale di 27 anni è stata accoltellata ripetutamente dall’uomo con cui aveva appena fatto sesso. La donna, ferita in maniera grave, è stata trovata sanguinante per strada dai carabinieri di Milano.

Fa sesso con lei e poi la accoltella: 27enne ferita gravemente

L’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 26 marzo, quando una ragazza transessuale di origini peruviane è stata avvicinata da un uomo che ha preteso da lei un rapporto sessuale. Al compimento dell’atto, l’uomo ha assalito la 27enne colpendola più volte alle gambe e alla schiena con un coltello. L’obiettivo dell’aggressore era quello di derubare la ragazza, privandola dei contanti che portava con sè.

Il ritrovamento dei carabinieri

La ragazza è stata trovata in piazza Santa Maria Nascente, in zona Qt8, da una pattuglia di carabinieri che stava passando di lì per caso. La 27enne, al momento del ritrovamento, era stesa a terra in una pozza di sangue. Gli agenti hanno subito allertato i soccorsi. La donna è stata portata all’ospedale San Carlo, dove è ricoverata in codice giallo, ma fuori pericolo di vita. Ancora non sono note le generalità dell’aggressore: gli agenti hanno iniziato a cercarlo.