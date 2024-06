"Fanny Art", ad Arona inaugurato il primo concept store

Arona, 3 giu. (askanews) – Silvia Fanny inaugura il suo primo concept store “Fanny art”, un progetto dai risvolti internazionali che ha come base di partenza Arona, splendida cittadina sulle sponde del lago Maggiore. Un cocktail esclusivo ad accogliere ospiti, amici, operatori del settore e potenziali “clienti, per scoprire questo meraviglioso progetto fatto di passione e desiderio.

“L’idea è quella di trasmettere l’amore e la passione per la metalmeccanica come forma d’arte – spiega Silvia Fanny -. Nel processo di trasformazione del materiale ho intravisto due caratteristiche dell’essere umano: la logicità e l’imprevedibilità. Quando inseriamo un particolare meccanico all’interno di una macchina utensile si producono due effetti: il particolare lavorato a disegno rappresenta la parte logica, mentre il truciolo – da molti definito uno scarto – rappresenta per me, invece, una forma d’arte in continua evoluzione che si identifica nella creatività dell’essere umano, che è imprevedibile, acuto e sfuggente”.

Il truciolo rappresenta l’ispirazione di fondo di ogni singola creazione. Istinto e creatività per un mondo in continua evoluzione, che passa con disinvoltura dall’home design alla moda. “Abbiamo scelto la figura di un polpo come logo dello store perché da sempre lo considero un animale affascinante. Aristotele diceva che fosse un animale storico, ma studi e ricerche hanno rivelato che si tratta di uno tra gli esseri più intelligenti, che ha tre cuori e nove cervelli. Il polpo è dunque un inno alla cultura”.

“L’idea di questo concept store c’era da sempre, la mia passione per la meccanica nasce da quando ero piccola – racconta Silvia Fanny -. Nel 2018 scrissi una frase: la meccanica incontrerà la moda, l’arte e il desiderio, ma prima di tutto incontrerà il vostro cuore trasformandolo in un vortice passionale di trucioli vaganti o semplicemente nel più splendente degli acciai. Infine, il progetto si concretizza poi con la realizzazione dei prodotti nel 2021. Abbiamo scelto Arona perché è qui che nasce la nostra azienda. Inoltre, è una città ricca di cultura, la più adatta per ospitare il nostro brand”.

Situato in Corso Cavour 107, il concept store di Arona accoglierà gli amanti dell’arte, gli appassionati di design e acquirenti alla ricerca di pezzi unici capaci di arricchire con eleganza i propri spazi.