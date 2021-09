L’ex naufraga Fanny Neguesha è diventata mamma della piccola India: la notizia è stata diffusa dalla donna sui suoi canali social.

L’ex naufraga Fanny Neguesha ha annunciato sui suoi account social la nascita della sua secondogenita, dando così il benvenuto alla piccola Indiah Elisa Liliana.

Fanny Neguesha è diventata mamma, l’ex naufraga ha dato alla luce Indiah

A fine agosto, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Mario Balotelli, Fanny Neguesha, ha dato alla luce la sua seconda figlia.

Dopo essere diventata mamma di Isaïah-King, infatti, la donna ha recentemente partorito la secondogenita Indiah Elisa Liliana. Entrambi i bambini sono nati dall’amore che lega Fanny Neguesha al calciatore Mario Lemina.

La notizia della nascita della piccola Indiah è stata diffusa dall’ex naufraga attraverso un post apparso sui suoi canali social. In questo contesto, Fanny Neguesha ha deciso di pubblicare due foto: la prima ritrae la mano della bambina mentre la seconda mostra mamma e figlia abbracciate l’una all’altra.

Fanny Neguesha è diventata mamma, le foto postate sui social media

Dopo aver scoperto di essere incinta, Fanny Neguesha ha deciso di raccontare la sua gravidanza sui social, condividendo scatti del pancione. L’arrivo della bambina, infine, è stato annunciato a circa 24 ore dal parto.

Per dare il benvenuto alla piccola, l’influencer ha postato due scatti corredati dalla seguente didascalia: “India Elisa Liliana è arrivata alle 15:43 di giovedì 24 agosto.

Amore mio. Tu sei la piccola meraviglia che aspettavamo, sei sicuramente piena di sorprese, già ci inondi d’amore da ieri. Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isaiah. Ti amiamo piccola Indiah”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanny Neguesha (@fanny.neguesha)

Fanny Neguesha è diventata mamma, passato e carriera

Fanny Neguesha è diventata nota nel contesto della cronaca rosa nel periodo in cui è stata la compagna del calciatore Mario Balotelli. La love story tra i due ha avuto una durata di circa un anno e si è sviluppata tra il 2013 e il 2014, finendo in modo particolarmente brusco e spiacevole. In seguito alla rottura, infatti, l’ex coppia di è reciprocamente rivolta accuse e insulti sfruttando i canali pubblici.

Nel 2015, poi, Fanny Neguesha ha partecipato a L’Isola dei Famosi, abbandonando tuttavia il programma in anticipo asserendo di nutrire nostalgia di casa e della sua famiglia. Da questo momento in poi, la donna ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione italiana, dedicandosi alla professione di influencer.

A partire dal 2017, Fanny Neguesha è legata al calciatore Mario Lemina, dal quale ha avuto il suo primo figlio a circa un anno dall’inizio della relazione. La loro unione, poi, si è ulteriormente rafforzata con la nascita della secondogenita Indiah.