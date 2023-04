Fano, scontro fra automobili: ci sono due feriti

Le due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo dopo il tamponamento di Fano

Incidente in via Pisacane a Fano, nelle Marche, dove due automobili si sono scontrate portando al ferimento di entrambi i conducenti. Intervengono i soccorsi.

Erano circa le 15:30 del pomeriggio di ieri, martedì 18 Aprile, quando in via Pisacane a Fano, all’altezza del civico 148, due automobili sono andate a collidere, scontrandosi violentemente. La prima delle due macchine, una Kia Venga guidata da una ragazza di 31 anni di origini straniere residente in città, stava percorrendo la strada in direzione Ancona, quando, per motivi ancora da accertare, è andata a sbattere contro una Peugeot. A bordo di questo secondo mezzo c’era un francese di 80 anni che, al momento dell’impatto, si trovava correttamente (secondo le informazioni che arrivano) al centro della corsia, in procinto di svoltare a sinistra.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporo in ospedale

Per quanto la seconda delle due automobili fosse praticamente ferma, lo scontro è stato piuttosto violento. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, grazie a due ambulanze, hanno trasportato entrambe le persone coinvolte nel sinistro all’ospedale in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso.