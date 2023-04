FantaEurovision: come funziona, regolamento, quando inizia

È tutto pronto per l’Eurovision Song Contest. Mentre si avvicina la data d’inizio del gran premio della canzone europea, di scena a Liverpool dal 9 al 13 maggio, parte ufficialmente la nuova edizione del FantaEurovision, il fantasy game online atteso da tantissimi utenti in giro per il mondo. Ecco tutte le informazioni sul regolamento e come funziona.

Il FantaEurovision è pronto a partire: ecco tutte le informazioni sul regolamento e come funziona l’edizione 2023

Costruito sul modello dell’amatissimo FantaSanremo, il FantaEurovision s’appresta ad inaugurare la sua terza edizione, con un bacino di utenti ancora più ampio che non vede l’ora di giocare e tentare la scalata alle prime posizioni della classifica.

Ma come si fa a giocare al FantaEurovision? Il meccanismo è pressoché il medesimo della versione dedicata a Sanremo, con la differenza che per acquistare i cantanti in gara, e dunque i componenti della propria squadra, si utilizzeranno i Måney – e non i Baudi – chiaro riferimento agli ultimi vincitori italiani, i Måneskin. Ogni utente disporrà di 100 Måney per l’acquisto dei cantanti.

Il regolamento

Entro l’avvio della rassegna canora, fissato per il 9 maggio prossimo, gli utenti dovranno mettere in piedi la propria squadra, composta da 5 artisti scelti tra i 37 in gara. Uno di questi dovrà essere scelto come capitano. Ognuno dei cantanti potrà portare all’utente bonus e malus, in base a ciò che accadrà a Liverpool e che, valutando il regolamento, varrà al fine della distribuzione dei punti.

Cosa prevede il regolamento? Chiaramente la lista di bonus e malus è piuttosto lunga e può essere consultato integralmente sul sito ufficiale del FantaEurovision. Giusto per fare qualche esempio: un’invasione sul palco durante l’esibizione di uno dei propri cantanti varrebbe 35 punti, dire la parola “FantaEurovision” 25 o scendere in platea 20.

Previsti però anche dei malus: la squalifica del brano porterebbe via punti alla squadra, così come anche un problema tecnico durante la performance o una caduta accidentale sul palco.

Marco Mengoni? Tra i più costosi del lotto

Gli utenti potranno ovviamente schierare nella propria squadra anche Marco Mengoni, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2023 con “Due vite“. Ma quanto costa il suo acquisto al FantaEurovision?

L’artista italiano è di fatto tra i tre più costosi insieme ai rappresentanti della Croazia e alla favoritissima Svezia, che porterà a Liverpool l’ex vincitrice Loreen. Chi vorrà Mengoni dovrà sborsare 23 Måney.