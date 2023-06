Fantasport, Sorare lancerà una nuova app con funzioni innovative

Milano, 14 giu. (askanews) – Sorare, la piattaforma di fantasport – calcio, basket e baseball – con carte digitali collezionabili, nei prossimi mesi lancerà la sua nuova app per permettere agli utenti, 5 milioni in tutto il mondo, di acquistare e vendere le proprie carte digitali. L’annuncio arriva da Nicolas Julia, founder e Ceo della startup, nel corso del suo primo incontro con la stampa italiana. Julia, infatti, è arrivato a Milano per tenere una lezione nell’ambito di “One Court Milano” il programma della National Basketball Players Association (NBPA) in collaborazione con SDA Bocconi per aiutare i campioni dell’NBA a fare rete e imparare da fondatori, creatori e C-level executive di marchi del lusso globale.

“Nei prossimi mesi introdurremo nuove funzionalità e nuove evoluzioni del prodotto. Per prima cosa lanceremo un’applicazione mobile in cui sarà possibile acquistare e vendere le proprie carte, e coinvolgere i fan con il gioco. Questa è la prima cosa. Continueremo a spingere, inoltre, per creare un ponte tra il mondo fisico e quello digitale offrendo esperienze: vinci la partita e voli con i giocatori del Milan, vinci la partita e giochi contro Zidane. Continueremo a spingere e a creare un ponte tra la realtà e il mondo digitale e a costruire una relazione più forte con i giocatori e le squadre”, racconta Nicolas Julia, founder e Ceo della startup.

“Noi di Sorare oggi operiamo in 180 Paesi del mondo e l’Italia è una community importante per noi – evidenzia ancora Julia -. Abbiamo più di 5 milioni di utenti a livello globale e siamo davvero entusiasti della comunità italiana perché operiamo nell’intersezione di due ambiti che li appassionano: una è il fantacalcio, i fantasy sport, e l’altra è il collezionismo delle figurine dei calciatori. Sorare fa esattamente questo, lavora nell’intersezione di questi due concetti e perciò l’Italia è una comunità e un mercato molto importante per noi”.